Terremoto de magnitud 7,3 causa graves destrucciones en Indonesia

Un sismo de magnitud 7,3 se ha registrado a las 11:20 (hora local) de la mañana de este martes frente a las costas de la provincia indonesia de las Islas menores de la Sonda orientales, lo cual provocó una alerta de tsunami con olas que podrían alcanzar zonas costeras a 1000 kilómetros del epicentro.

Horas después, las autoridades de Indonesia cancelaron la alerta de tsunami sobre la isla de Flores, indicando que las aguas solo crecieron unos 7 centímetros en algunas zonas, aunque el departamento indonesio de meteorología (BMKG) había estimado el riesgo de que alcanzaran hasta una altura de medio metro.

Según los vídeos publicados por testigos en las redes sociales, en el momento de terremoto muchos residentes salieron corriendo de sus casas y lugares de trabajo en busca de refugio en alguna zona elevada. El terremoto ha causado destrucciones graves.

Por su parte, el servicio geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica mundial, localizó el hipocentro a 18 kilómetros de profundidad en las aguas entre las islas de Célebes y Flores.

Heart breaking moments in #Indonesia. Hope no one injured or died. #Tsunami #earthquake https://t.co/3qQgnqaJCm

