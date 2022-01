Terrorismo, contrabando y corrupción propia agravada le imputarán a exalcalde de Anzoátegui

El fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) imputará al exalcalde del municipio Independencia del estado Anzoátegui Carlos Vidal los cargos de Terrorismo, Contrabando Agravado, Peculado Doloso, Corrupción Propia Agravada y Asociación.

La información la dio a conocer Saab a través de la cuenta oficial en la red social Twitter este sábado. Detalló que con los mismos cargos serán imputados el exfiscal superior del estado Bolívar Manuel Gil, y el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Barrios.

“Estos ciudadanos desviaban y comercializaban grandes cantidades de combustible de las estaciones de servicio del municipio Independencia a grupos irregulares de minería ilegal”, dijo el fiscal.

Asimismo, aseveró que desde el MP ratifican la voluntad de hacer justicia en nombre de la Constitución y la Ley en contra de cualquier acción que atente contra los intereses de la Patria y el pueblo.

