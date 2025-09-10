The New York Times: Ataque de EE. UU. a embarcación venezolana pone en duda defensa propia

Un artículo de The New York Times cuestiona la versión del gobierno de EE. UU. sobre la destrucción de un barco venezolano en el Caribe, que habría ocurrido bajo la presunta defensa propia.

La embarcación, según fuentes citadas por el medio, habría cambiado de rumbo al detectar un avión militar estadounidense, lo que genera dudas sobre la amenaza inmediata alegada por Washington.

El ataque, que según la Administración Trump dejó 11 muertos por presunto tráfico de drogas, ha sido calificado por especialistas legales como ilegal, al equiparar a civiles con combatientes en un conflicto armado.

Incluso altos juristas militares retirados señalan que el cambio de rumbo del barco debilita aún más el argumento de defensa propia.

