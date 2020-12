Tiburones de La Guaira botó al mánager Gustavo Molina

En vista de que los resultados obtenidos hasta el presente no han sido los que se esperaban, trece derrotas y apenas cuatro ganados hasta el jueves, la gerencia deportiva de Tiburones de la Guaira despidió a Gustavo Molina, según nota de prensa de la prensa salada.

Su cargo será ocupado de forma interina por el coach de banca Russell Vásquez, mientras se evalúan las opciones que más convengan a la organización, incluyendo la ratificación del propio Vásquez.

La gerencia deportiva desea expresar su respeto y agradecimiento por la entrega y el compromiso ofrecido por Gustavo Molina desde el mismo primer día de su designación.

Asimismo, ratifica su disposición de seguir adelante, compitiendo por cada victoria, y confirmando que mientras haya juegos habrá lucha por parte de cada uno de los integrantes de los hoy bien salados,

BRICEÑO RESPONDE

Por otra parte, Águilas del Zulia ha tenido problemas crónicos con su bateo. El equipo estaba último en average colectivo con .254 y también exhibía el peor OPS (sumatoria de embasado y slugging) con .665. Pero existen algunas excepciones en el nido: Alí Castillo es líder bate de la temporada con .438 de average, y el receptor José Briceño es uno de los bateadores de más poder en la liga.

Briceño, grandeliga de Rockies de Colorado, tiene cuatro vuelacercas. Solo Marc Flores de Navegantes del Magallanes, con cinco, está por encima de él. Además, batea para .341 de promedio y 1.061 de OPS. Lo más curioso es que en sus primeros turnos de la campaña, el careta se sintió incómodo al tener mucho tiempo sin enfrentarse contra lanzadores.

“Al principio, como todo, fue muy difícil ajustarme a los pitchers, a la velocidad. Tenía rato que no veía lanzadores, no fue fácil”, dijo al circuito radial de Águilas. El cuerpo de Briceño está listo, pero es su mente la que debe ser ajustada para no perder el enfoque que ha tenido en las primeras tres semanas de la campaña. “Estoy tratando de tener un plan mental en el home, no tanto mecánico. Es una forma de ver mejor los pitcheos. Quiero ayudar a mi equipo a la ofensiva”.

El poder de Briceño no es nuevo para la LVBP. Cuando debutó en la temporada 2014-2015, con Navegantes del Magallanes, dio seis vuelacercas en solo 11 compromisos. Solo tuvo 26 turnos, lo que es una media de un cuadrangular cada 4.3 oportunidades. En junio de 2018 pasó a Águilas junto con Rougned Odor, José Flores y José Azócar; los navieros recibieron a Renato Núñez, Gabriel Moya, Jesús Flores y Eduar Bazardo.

“Tenía rato queriendo jugar aquí y gracias a Dios se dio. Hay mucho talento joven y esa es otra de mis metas: tratar de enseñarlos, de ayudar con la poca experiencia que tengo en Grandes Ligas y la pelota, para seguir haciendo los ajustes necesarios para poder ganar. Trato de comunicarme con ellos, de recordar cuando yo era un novato. Vamos a seguir trabajando en la comunicación y confianza. Allí está el manager Rouglas Odor dándole confianza todos los días. Vamos a acoplarnos y estaremos bien”, comentó el careta.

A diferencia de muchos jugadores (todos los de las menores), Briceño tuvo algo de acción durante el parón por la pandemia. Estuvo con el equipo grande de Angelinos, e incluso participó en dos encuentros. Tiene dos campañas en el máximo nivel y 134 apariciones en el plato con cinco bambinazos.

Mientras que Briceño demuestra su poder, también se concentra en ayudar a los lanzadores de Águilas, que tienen la segunda peor efectividad colectiva de la liga con 5.85. El receptor cuenta con una estrategia para que los brazos salgan del slump.

T/ Redacción CO

Caracas