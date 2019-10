‘Tiburones tenaces’ se podrá leer gratuitamente en formato digital

Tiburones tenaces. Centenario de Pedro Padrón Panza. 60 victorias memorables, obra de los especialistas en pelota Javier González y Carlos Figueroa Ruiz, se podrá leer completamente gratis en la Biblioteca Digital Banesco.

El texto recorre de manera amena las casi seis décadas de este emblemático equipo en más de 400 páginas, organizadas en nueve capítulos (innings) y un apéndice (extraining). Toda la información fue recopilada en una exhaustiva investigación que llevó a consultar una veintena de libros e innumerables artículos deportivos.

En los primeros dos capítulos, o innings, se podrá disfrutar de la biografía del fundador, Pedro Padrón Panza (PPP), y el nacimiento del equipo. En los siguientes seis actos se relata década por década la trayectoria de los Tiburones, incluyendo sus épocas de bonanza y también las de penurias.

«Y el noveno, por último, constituye una pieza de colección para todo aquel fanático del equipo, pues compila sesenta victorias memorables del equipo, contadas a través de crónicas extraídas de la prensa de la época», acotó el periodista Carlos Figueroa Ruiz.

En el extrainning, o lo que es lo mismo, en el apéndice, se muestra de manera detallada todos los reconocimientos obtenidos por el equipo y sus jugadores, entre ellos, al Jugador Más Valioso, Mánager del Año, Novato del Año, regreso, setup, líderes en juegos ganados, al bate, jonrones, empujadas, ponches, efectividad, todas marcas en la LVBP; aparte de miembros de los Tiburones en el Salón de la Fama del Museo de Beisbol y otros datos estadísticos.

Javier González, coautor del libro, contó un episodio que marcó un antes y un después en la historia del equipo del litoral central: “Convencido de que los Tiburones debían incluir en su nómina a una gran figura nativa para mover los torniquetes del Estadio Universitario, Padrón Panza se empeñó a finales de 1963 en contratar a Luis Aparicio. Perucho tomó un avión para Maracaibo y, comenzando la primera semana de diciembre de 1963, la afición litoralense recibió la gran noticia: Aparicio firmó con Tiburones. A partir de entonces, la historia del equipo La Guaira cambió radicalmente, se convirtió en una novena ganadora, que en los siguientes cinco años conquistó tres gallardetes. Padrón también logró que los Tiburones ganaran un espacio importante entre los fanáticos que asistían al Estadio Universitario, pese a la presencia del Caracas y del Magallanes”.

VISIÓN EMPRESARIAL

También se cuenta cómo Perucho intentó montar a finales de los sesenta varias estructuras del desmantelado estadio de los Colts 45 (hoy Astros de Houston) en el César Nieves de La Guaira, lo que lo hubiera convertido en un estadio de lujo, pero por estar cerca del aeropuerto de Maiquetìa no pudo. Al final la infraestructura de gradas y asientos fue adquirida por un equipo mexicano.

La dupla González-Figueroa señala que las redes sociales influyeron en este libro, sobre todo a la hora de confeccionar los sesenta laureles inolvidables: «Fueron claves en la selección. Jugamos con las redes sociales y, por supuesto, investigamos los partidos que nos recomendaron».

Y como dato curioso, no fueron precisamente los expeloteros que estuvieron bajo la égida de Panza los que aportaron la mayoría de los datos. González acotó que mucha gente guaireña vinculada directamente a la vida del polémico PPP aportó mucho: «En su biografía decimos una cantidad de cosas que la gente no conoce. No quisimos contaminarnos con lo que la gente ya sabía. Buscamos otros aportes sobre el Padrón que vino de abajo y surgió honestamente en los negocios. Descubrimos cosas fascinantes. Su hija nos ayudó mucho, al igual que Atilano Hidalgo».

Destaca también el prólogo que escribió Luis Aparicio hijo, quien fue su compadre, y aportó muchos datos del ser humano en su presentación: «Fíjate que averiguamos datos inéditos. Por ejemplo, en Wikipedia aparece que nació el 16 de septiembre de 1920, lo que no es verdad, ya que nació el 2 de agosto de ese año. De hecho, en la tumba de él está esta fecha… y así otras historias».

“Este fue el equipo que alguien compró por un bolívar, que tuvo como uno de sus fundadores a Vinicio Adames, un músico larense; el equipo que inició una temporada llevando a los periodistas al Hotel Humboldt desde donde se podía ver La Guaira. Es el mismo equipo que se asoció con el Musiú, el del «circuito de la alegría», el de La Samba, el de los rebeldes, los contracorriente que no quieren verse asociados a los Leones o al Magallanes… Ese mismo, que tuvo 60 partidos memorables, narrados y descritos en Tiburones tenaces”, relató José Grasso Vecchio, presidente ejecutivo de Banesco durante el bautizo.

