Tiburones y Leones inician pretemporada de la LVBP 2025-2026

Este jueves 9 de octubre, a las 5:00 p.m., los Tiburones de La Guaira y los Leones del Caracas abrirán la pretemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) 2025-2026 en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, en lo que constituye el primer desafío de ambas novenas antes de buscar un lugar en el Round Robin.

El encuentro marcará además el debut de Gregorio Petit como director de los escualos, tras la salida de Oswaldo Guillén, mientras que los melenudos mantienen a José Alguacil al frente de su equipo.

La temporada regular de la LVBP comenzará oficialmente el 15 de octubre con el juego entre los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara. Los Leones del Caracas debutarán en casa el 16 de octubre ante los Bravos de Margarita, mientras que los Tiburones visitarán a las Águilas del Zulia en Maracaibo, según reseñan medios deportivos.

La edición 80 del campeonato rinde homenaje a la leyenda David Concepción y contempla 56 encuentros por equipo, organizados en series de ocho partidos frente a cada conjunto. Entre los eventos destacados se incluyen el Derby de Cuadrangulares el lunes 1° de diciembre y el Juego de Estrellas el martes 9 del mismo mes.

El calendario de la LVBP también incluye la Serie del Play-In o Comodín, que iniciará el 29 de diciembre, y el Round Robin semifinal, programado para comenzar el 2 de febrero, marcando así el camino hacia la definición del campeonato.

