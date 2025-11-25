Tiro con arco tiene a dos semifinalistas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima

Las venezolanas Luzmary Guédez y Ana Mendoza entraron a las semifinales del arco compuesto individual femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Vila María del Triunfo.

Guédez inició los octavos de final venciendo a Sofía Paíz de El Salvador 145-143. Luego se deshizo 144-138 de la peruana Beatriz Aliaga para quedar ante la colombiana Alejandra Usquiano de cara a la semifinal.

“Estamos muy contentas de avanzar a semifinales. Estamos emocionadas por asegurar otra medalla al país y empezar de la mejor manera este ciclo olímpico. Mi día fue bastante bueno, incluso pude resolver unos detalles técnicos”, comentó Guédez.

Por la otra llave, Ana Mendoza dominó en octavos a Nathaly Hermoza de Perú y en cuartos, venció 146-141 a Blanca Rodrigo de Ecuador. Mendoza chocará con la colombiana Mariana Rodríguez en la semifinal.

Calor inclemente

“A pesar de que el día fue largo, rindió frutos. Luzmary y yo tenemos una cuenta pendiente desde Venezuela y gracias a Dios, vamos a llegar a la final. Estábamos trabajando en San Cristóbal y el clima que había allí fue muy cambiante y nos ha ayudado aquí con este calor. Nos hemos sabido adaptar”, expresó Mendoza.

Las semifinales se disputarán el 26 de noviembre desde las tres de la tarde, hora de Venezuela.

En el arco compuesto masculino, Eduardo González se quedó en octavos de final ante el colombiano Manuel Arenas.

Por su parte, en el recurvo masculino, Luis Vivas llegó hasta octavos, cediendo 7-1 ante Christian Esthephen de Guatemala, Ricardo Vásquez cayó 6-0 ante Jorge Enríquez de Colombia y Heber Pacheco llegó a octavos donde cedió precisamente ante Vásquez.

Finalmente,, Daniela Chacón se quedó en octavos ante Javiera Andrades de Chile.

Este martes se dirimirán las justas por equipos.

F/ Prensa Venezuela, Lima