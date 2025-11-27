Tirotean a dos militares en las cercanías de la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos este miércoles en un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la Casa Blanca, según reportes iniciales difundidos por ABC News.

El incidente se registró frente a la entrada del Hotel Club Quarters, en pleno centro de la capital estadounidense. De inmediato, efectivos de la Policía Metropolitana de Washington desplegaron un operativo en la zona, que fue acordonada para garantizar la seguridad de transeúntes y residentes. Las autoridades confirmaron que un sospechoso se encuentra bajo custodia, aunque aún no se han revelado detalles sobre su identidad ni los posibles motivos del ataque.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que se mantiene un monitoreo constante de la situación y aseguró que el presidente Donald Trump, quien se encuentra en Florida, fue notificado de manera inmediata.

Trump respondió al tiroteo en su cuenta de la red social Truth Social: «El animal que disparó contra los dos miembros de la Guardia Nacional, dejando a ambos en estado crítico y ahora en dos hospitales distintos también está gravemente herido, pero aún así pagará un precio muy alto».

El área donde se produjo el tiroteo es una de las más vigiladas de la ciudad, lo que ha generado preocupación sobre las circunstancias que permitieron el ataque. Las investigaciones preliminares buscan determinar si se trató de un hecho aislado o si existe algún vínculo con amenazas previas contra instalaciones militares o gubernamentales.

T/UN