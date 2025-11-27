Todo lo que se sabe sobre el tiroteo cerca de la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses están investigando un tiroteo ocurrido este miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington D.C., donde resultaron gravemente heridos dos miembros de la Guardia Nacional.

¿Qué sucedió?

El tiroteo ocurrió en el centro de Washington D.C., frente a la entrada de la estación de metro de Farragut West, ahora custodiada por efectivos de la Policía Metropolitana. Los agentes estaban realizando «patrullas de alta visibilidad» cuando apareció el sospechoso, que «levantó su brazo con un arma de fuego y disparó contra la Guardia Nacional», según detalló durante una conferencia de prensa el subjefe ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffrey Carroll.

Asimismo, declaró que después de «algunas idas y venidas», los guardias «lograron someter al individuo y ponerlo bajo custodia». Tras el lamentable hecho, la Casa Blanca fue cerrada.

La portavoz de la Presidencia de EE.UU., Karoline Leavitt, afirmó que se mantiene un monitoreo activo de la situación y que el mandatario ha sido informado al respecto.

¿Qué pasó con los militares?

Tras el incidente, se informó que los militares fueron trasladados a un hospital. En un primer mensaje, Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, estado al que pertenecen los uniformados, informó: «Con gran pesar confirmamos que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington, D.C., fallecieron a causa de sus heridas».

Sin embargo, en un segundo mensaje, alegó que había estado recibiendo «informes contradictorios» sobre la condición de los soldados.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, quien se encuentra cerca del lugar del incidente, informó que los militares están en un hospital en estado crítico y pidió rezar por su salud.

¿Qué se sabe sobre el tirador?

Se informa que un sospechoso se encuentra bajo custodia. Como declaró el vicepresidente Vance, los motivos del tirador aún se desconocen y hay muchos aspectos que la administración todavía no ha logrado determinar.

Reacción de las autoridades

El presidente estadounidense, Donald Trump, que permanece en el estado de Florida, indicó en las redes sociales que «el animal que disparó contra los dos miembros de la Guardia Nacional» está gravemente herido, «pero aun así pagará un precio muy alto».

El Servicio Secreto afirma que el tiroteo «no tiene, por el momento, ninguna relación de intencionalidad conocida hacia la Casa Blanca, aparte de la ubicación», según el portavoz del servicio, Anthony Guglielmi.

A su vez, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó que se desplegarán otros 500 soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C. tras el tiroteo.

T/RT