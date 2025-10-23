Tormenta tropical Melissa avanza lentamente en el Caribe

La tormenta tropical Melissa muestra esta semana pocos cambios sobre aguas del mar Caribe y comienza a moverse hacia el oeste-noroeste a cuatro kilómetros por hora, informó el Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba, reseña Prensa Latina. A las 18:00, hora local, la región central del fenómeno atmosférico se estimó en los 14.4 grados de latitud Norte y los 74.3 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 470 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica, de acuerdo con un reporte del Centro de Pronósticos del Insmet.

Melissa continúa con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de mil hectoPascal, agregó el parte meteorológico. En las próximas 24 horas este sistema mantendrá similar velocidad de traslación e inclinará su trayectoria al noroeste y luego al norte.

Dicha tormenta tropical se mantendrá con poco movimiento durante los próximos días sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación, acotaron los expertos.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Insmet mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para el área geográfica.

