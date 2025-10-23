Con total Impunidad: EEUU asesina a tres personas en segunda ejecución extrajudicial en el océano Pacífico

Autoridades de Estados Unidos (EEUU) informaron que fuerzas militares ejecutaron este miércoles un segundo ataque letal contra una embarcación en el océano Pacífico, con un saldo de tres personas asesinadas.

Bajo el pretexto de una operación antinarcóticos, el secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, informó sobre un nuevo ataque contra una “narcolancha” efectuado en el «Pacífico Oriental», el cual fue llevado a cabo «bajo las órdenes» del presidente de EE.UU., Donald Trump.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Hegseth explicó que se realizó un «ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada». Afirmó, sin presentar pruebas, que «los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental».

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, detalló el funcionario.

Agregó que estas ejecuciones extrajudiciales continuarán, “día tras día”.

“No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estos narcotraficantes son la ‘Al Qaeda’ de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga”, dijo.

Más temprano el secretario de Guerra estadounidense dio a conocer que el martes pasado ocurrió el primer ataque contra una supuesta “narcolancha” en aguas del océano Pacífico, con saldo de dos personas fallecidas.

Estados Unidos ha ejecutado alrededor de nueve acciones similares en las últimas semanas, desde que apostó unidades militares en aguas del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el pretexto de combatir el narcotráfico. El saldo de esas operaciones supera las 30 personas asesinadas.

F/Telesur