Trabajadores de Planta Tacoa reafirman su compromiso con el país y agradecen dignificación de espacios

Para los trabajadores de la Planta Tacoa, ubicada en el Complejo Generador “Josefa Joaquina Sánchez Bastidas”, en el estado La Guaira, cada rehabilitación que se realiza a este espacio constituye la esperanza de un mejor porvenir.

María Lugo, trabajadora de Tacoa por 17 años, destacó que la remodelación de los espacios de esta planta representa una motivación para continuar con sus labores diarias.

«No puedo creer lo espectacular que quedó esto. Los pisos, las paredes, las oficinas, la cocina, todo está espectacular, agradecemos tanto», expresó Lugo, luego de ver materializada la rehabilitación de 23 oficinas y todas las áreas dispuestas para los hombres y mujeres que hacen vida en esta sede de CORPOELEC.

Por su parte, Héctor Barrios, trabajador de Planta Tacoa, afirmó que todos los trabajadores valoran cada espacio reacondicionado, en beneficio de quienes día a día laboran por garantizar la generación, transmisión y suministro de energía eléctrica al estado La Guaira.

«Encantado, emocionado por todos estos cambios. Sentimos un agradecimiento enorme con el Gobierno nacional por hacer esto posible», relató Barrios con alegría.

Héctor, al igual que otros compañeros, recibe una oficina completamente renovada y acondicionada. Un lugar que antes fue utilizado como depósito, ahora revela un área confortable que dignifica su labor y eleva su compromiso con el sector.

«Mi trabajo diario me motiva (…) He pasado aquí toda mi vida, con mis compañeros, hemos crecido y hemos desarrollado a nuestras familias gracias a nuestro trabajo en CORPOELEC», apuntó Barrios.

Los trabajadores y trabajadoras destacan que, así como se les han dignificado con instalaciones más confortables, tienen el compromiso de ser garantes de cuidar para que perduren en el tiempo.

«Debemos identificarnos con los espacios y no debemos solo estar satisfechos porque tenemos algo nuevo, sino aplicar el sentido de pertenencia. Así como se mejora este espacio que es el beneficio estructural están transformando el corazón de Tacoa», manifestó Ruth Smith, quien labora desde hace 17 años en la planta.

Estas obras son el resultado de las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y el compromiso de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, para mejorar de manera integral las instalaciones eléctricas.

