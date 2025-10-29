Trabajadores del país inician asambleas de base rumbo al Congreso de la Clase Obrera

Este miércoles 29 de octubre, en cada centro de trabajo y empresa del país se da inició a las asambleas de base, hasta el 21 de noviembre, de cara al Gran Congreso Nacional de la Clase Obrera que se celebrará en el mes de diciembre del presente año, así lo informó el ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate.

En entrevista al programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), indicó que en estas asambleas se llevará a cabo debate sobre tres tareas principales: plan productivo, organización y defensa integral de la patria. Además, se elegirán tres delegados principales y tres suplentes.

Asimismo, expresó que, del 24 al 29 de noviembre, se celebrarán las asambleas municipales por sector, en las que solo participarán los voceros elegidos en cada área productiva. Piñate explicó que, del 1 al 6 de diciembre, se llevarán a cabo las asambleas sectoriales estatales, de las que saldrán los portavoces que integrarán el Congreso Constituyente Nacional.

Además, destacó que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras se ha planteado la transformación en el sindicalismo que pueda adaptarse a los cambios en el mundo laboral, que incluye la digitalización, la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas asociadas a la cuarta revolución industrial.

Mencionó que la mayoría de los trabajadores del país esperan que se produzca un proceso de transformación y refundación del movimiento obrero. «Este es el momento para hacer una constituyente obrera, debido a la coyuntura económica y el contexto de agresión que enfrenta la nación, dado que la clase trabajadora juega un papel fundamental para el desarrollo», puntualizó.

F/VTV