Trabajadores petroleros marchan en respaldo a Proyecto de Reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos

Trabajadores del sector petrolero salieron a marchar, está jueves en respaldo del Proyecto de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual esta siendo debatida en su segunda discusión está tarde en la Asamblea Nacional (AN).

Durante la marcha que inició desde la avenida México en Bellas Artes, en Caracas los trabajadores petroleros presentes manifestaron su rotundo respaldo al proyecto de la reforma de Ley de Hidrocarburos, ya que a su juicio dicho instrumento legal les permitirá al país posicionarse como un referente mundial en la producción de crudo.

«Los venezolanos de bien estamos convencidos que es necesario actualizar la ley para seguir garantizando nuestra soberanía», expresó uno de los trabajadores que participan en la marcha.

Otros de los trabajadores aseguró que es una nueva oportunidad de fortalecer el sector económico y energético del país, a través de los convenios internacionales tanto con empresas nacionales como extranjeras.

«Nosotros no solo estamos apoyado la iniciativa de esta reforma, sino que respaldamos de manera contundente las decisiones que toma el Gobierno Bolivariano», agregó.

