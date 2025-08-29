Trabajadores se alistan por la paz y la soberanía

Más de tres mil trabajadores de sectores estratégicos de Caracas se suman este viernes y sábado a la defensa de la soberanía nacional, tras el llamado del presidente Nicolás Maduro ante las amenazas de Estados Unidos.

El ministro del Poder Popular para el Proceso Social, Eduardo Piñate informó que participan trabajadores de gas, petroquímica, turismo, farmacéutico y manufacturero. “Todos los trabajadores están en los centros de alistamiento para comprometerse en la defensa de la Patria, fundamentalmente para hacerle frente a las amenazas del imperio”, señaló.

Los trabajadores rechazaron las maniobras militares, incluidos buques de guerra y submarinos nucleares, y afirmaron: “Aquí estamos los hijos de Chávez, de Bolívar, leales al presidente Maduro, nuestro primer presidente obrero”.

Destacaron además el respaldo internacional recibido por Venezuela en defensa de su independencia y soberanía.

T/CO