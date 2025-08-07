Trabajo planificado con el Poder Popular es la base del avance del país, asegura Maduro

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó al trabajo planificado con el Poder Popular para consolidar el avance y la transformación del país con “esfuerzo propio”; esto como parte de la reunión de trabajo con el Consejo Federal de Gobierno (CFG) realizada en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

En este sentido, invitó a los alcaldes electos en las pasadas elecciones del 27 de julio a trabajar en el Plan de las Siete Transformaciones (7T), que ahora es oficialmente una ley, una guía estratégica, estudiada con bases geopolíticas.

Aunado a ello, el presidente Maduro destacó el importante porcentaje con el que los mandatarios municipales obtuvieron la victoria. En tal sentido, recordó que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) alcanzó el 47 por ciento de alcaldes reelectos y 151 es la cifra de gobernantes que ocupan por primera vez este cargo.

Asimismo, el jefe de Estado felicitó a los 50 alcaldes de la oposición democrática y a sus votantes e indicó que el 76 por ciento de los candidatos fueron reelectos, gracias a la palabra del pueblo y, a su vez, los insta a trabajar en conjunto para fortalecer y avanzar en la economía, en las grandes misiones, viviendas e infraestructuras del país.

“Es hacer el país entre todos y todas los que amamos a Venezuela. Hay que hacerlo con amor, es el país de los libertadores y libertadoras y eso lo tenemos en los genes”, concluyó el presidente Maduro.

T y F/ VTV