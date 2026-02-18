Transacciones electrónicas crecieron un 41 % durante el asueto de carnavales de 2026

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la movilización turística tuvo un impacto directo en el sector comercial, destacando un aumento del 41% en la transaccionalidad electrónica en comparación con 2025.

Detalló que el consumo se dinamizó en diversos sectores de la cadena comercial y que la asistencia a supermercados y automercados subió un 7 %, mientras que los establecimientos mayoristas registraron un alza del 13 % y los centros comerciales un 5 %. «Estamos viendo el impacto positivo en la economía por parte de nuestro pueblo», señaló la Presidenta Encargada.

Durante un balance del asueto por los Carnavales por la Paz 2026, indicó que estos resultados se han obtenido mediante esfuerzo propio y representan un acto resiliente del pueblo venezolano y del crecimiento de la economía.

