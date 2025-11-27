Transformación del aluminio en Venezuela impulsa economía nacional

La República Bolivariana de Venezuela, transforma el aluminio para impulsar la economía y construir un mejor futuro para su población. Cada una de las bobinas en su clasificación es el resultado del esfuerzo de la fuerza trabajadora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Recientemente, con el objetivo de consolidar la cadena productiva de este mineral, jóvenes trabajadores y trabajadoras de CVG Venalum realizaron una visita formativa a las instalaciones de CVG Carbonorca.

La actividad destacó el papel fundamental de Carbonorca como un eslabón esencial dentro del proceso integral del aluminio, para fomentar en los visitantes la conciencia sobre la importancia del trabajo mancomunado.

También en la jornada, se puso de manifiesto el protagonismo y el compromiso de la nueva generación de trabajadores, quienes se preparan activamente para asumir el relevo.

F/VTV