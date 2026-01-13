Tras bombardeo de los EEUU: Mincyt ratifica compromiso con desarrollo soberano del país

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, sostuvo este lunes la primera reunión del directorio del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), donde se reafirmó el compromiso del Estado venezolano con el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo nacional.

La también vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud detalló que, durante el encuentro, se evaluaron los daños ocasionados por el bombardeo perpetrado por Estados Unidos.

«En este encuentro evaluamos los daños ocasionados el pasado 3 de enero, como consecuencia del criminal bombardeo ejecutado por el imperialismo estadounidense. Además, rechazamos contundentemente el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de la Primera Combatiente, la doctora Cilia Flores», señaló.

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez recalcó que para el 2026 se mantendrá el impulso del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientado al bienestar del pueblo venezolano, así como reafirmó el carácter soberano del conocimiento nacional.

«Somos un pueblo que produce su propia ciencia, un pueblo que no puede ser dominado», añadió la ministra Gabriela Jiménez Ramírez.

Reiteró el apoyo a la presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, por parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

«Todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología expresa su absoluto respaldo a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, quien garantiza la continuidad de las políticas impulsadas por el Jefe de Estado, orientadas a fortalecer el avance científico y tecnológico al servicio del desarrollo integral de la Nación», indicó la vicepresidenta Sectorial.

De cara al próximo período, la ministra Gabriela Jiménez Ramírez subrayó la importancia de profundizar el trabajo científico, planes y programas que se ejecutan desde el ministerio, en todo el país «como expresión del talento, la creatividad y la capacidad de nuestros científicos y científicas».

De igual forma, celebró el retorno a las aulas de la población estudiantil venezolana este lunes, con el fin de continuar con la calidad formativa y educativa de los niños y jóvenes del país.

«Ir a la escuela es una forma de sanar, de conectarnos con lo positivo y el crecimiento», puntualizó.

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez recordó las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la importancia estratégica del conocimiento.

«Es imposible pensar el futuro de la humanidad sin pensar en la independencia científica, tecnológica, en la independencia del conocimiento de los países’ – Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela», concluyó.

F/Mincyt