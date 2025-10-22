Tren chino establece velocidad récord para transporte ferroviario

El tren de nueva generación, que se encuentra en pruebas en la línea de alta velocidad Shanghái–Chongqing–Chengdu, podría convertirse en el tren comercial más rápido del mundo. La máquina alcanza una velocidad récord de 453 km/h para este tipo de transporte, según informó CCTV+, socio de TV BRICS.

Señaló que el tren deberá completar 600 mil km de pruebas. La velocidad operativa prevista será de 400 km/h, para superar el estándar mundial actual de 350 km/h.

Los especialistas lograron estos resultados mediante la mejora de la aerodinámica y el diseño: la parte frontal se alargó de 12,5 metros a 15 metros, el chasis está casi completamente cubierto, la altura total se redujo en 20 centímetros y se emplearon materiales ligeros, incluidos compuestos de carbono y aleaciones de magnesio.

El comunicado indica que estas soluciones redujeron la resistencia aerodinámica en un 22 % y permitieron al tren alcanzar los 350 km/h en solo cuatro minutos y 40 segundos, 100 segundos más rápido que el modelo anterior.

El tren de nueva generación también se distingue por su eficiencia energética y confort para los pasajeros. Está equipado con motores de tracción de imanes permanentes de 11 mil kW y un interior acústicamente aislado, donde a 400 km/h el ruido alcanza solo 68 dB.

Se planea que el próximo año el tren realice pruebas integrales en el tramo Chengdu–Chongqing. En caso de concluir exitosamente, se convertirá en el primer tren comercial de alta velocidad regular del mundo con velocidad operativa de 400 km/h.

T y F/ VTV