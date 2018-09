Tres futbolistas venezolanas buscarán consagrarse campeonas en Ecuador

El equipo ecuatoriano Ñañas FC, donde militan las venezolanas Migdiel Gutiérrez, Yosneidy Zambrano y Maryury Sánchez, se adelantó en la definición por el título del Torneo Clausura femenino, luego de superar 0-1 en el partido de ida de la final a ESPE, con gol de Zambrano al minuto 25.

La escuadra de las criollas buscará quedarse con el cetro del certamen para mantenerse con aspiraciones a clasificar a la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina, ya que el ganador de la llave deberá enfrentar a Unión Española, monarca del Apertura, para definir el campeón absoluto y representante de Ecuador en el campeonato internacional.

“Logramos sacar el resultado de visitante, pero no es una gran ventaja. Sabemos que en el fútbol todo puede pasar, porque no fue nuestro mejor partido, pero debemos levantar y corregir, para dar lo mejor de cada una de nosotras y llegar mucho mejor para la final de vuelta”, comentó Yosneidy Zambrano.

El buen momento que vive Ñañas se ve reflejado en la mediocampista oriunda del estado Aragua, que ha logrado anotar 23 goles en esta zafra, siendo referente en el conjunto rosa y uno de las principales figuras de toda la competición.

“Este año podido mejorar y seguir aprendiendo. Esto me ha permitido crecer en lo deportivo y personal, por eso me siento muy contenta por la confianza que me dan mis compañeras y cuerpo técnico a la hora de jugar, porque todo esto se debe al trabajo, esfuerzo, constancia y disciplina que pongo en cada entrenamiento y partidos”, declaró, con notable orgullo, la volante Vinotinto.

No solo “Lala” Zambrano ha sorprendido desde su llegada a suelo meridional, sino también la guardameta larense Migdiel Gutiérrez, y así lo hizo conocer su compañera de equipo.

“Migdiel es una gran portera y, para mí, es una de las mejores de este torneo. La conozco bien, porque somos amigas y compañeras desde el Deportivo Lara y ahora ha sido muy beneficioso tenerla acá, porque nos apoyamos y nos damos ánimos en todo momento, al igual con Maryury Sánchez, que también hace parte del club”, manifestó Zambrano.

El compromiso de vuelta está programado para este domingo 9 de septiembre, a las 3:30 de la tarde (4:30 pm de Venezuela), en la Casa de la Selección Nacional de Ecuador, en Quito, donde las tres de venezolanas buscarán unirse al selecto grupo de atletas del país con un título en alguna liga del extranjero.

T/ CO con información FVF

F/ @FVF