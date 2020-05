Tres venezolanos jugarán en pelota coreana

La temporada de esta nación asiática será transmitida por ESPN

_______________________________________________________

La Liga de Beisbol de Corea del Sur (KBO, por sus siglas en inglés) inicia su temporada con la presencia de los venezolanos Dixon Machado, Ricardo Pinto y William Cuevas. El circuito cuenta con diez equipos que jugarán un calendario regular de 144 encuentros, que concluye en noviembre. Cada equipo puede incluir a tres peloteros extranjeros en su roster, según datos de Alexander Mendoza para prensa LVBP.

Machado, de 28 años, irá a su primera experiencia en el circuito asiático luego de acordar un contrato por una campaña y 300 mil dólares, más un bono por su firma de $200.000, con Lotte Giants. El infielder medio, que actuó entre 2015 y 2018 en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit, pasó todo 2019 con el Iowa Triple A, luego de conseguir un pacto de Ligas Menores con los Cachorros de Chicago. En esa zafra impuso un récord personal de extrabases con 37, incluidos 17 jonrones, remolcadas (65) y OPS (.851).

Pinto, lanzador derecho de 26, que reforzará a SK Wyverns, apareció brevemente en las Mayores con Filadelfia (2017) y Tampa Bay (2019). Vistiendo el uniforme de los Filis fue relevista en 25 desafíos.

Y Cuevas, de 29 años, compiló 22 innings de labor con Boston (2016, 2018) y Detroit (2017), mientras que vistió el uniforme de Colombia en el último Clásico Mundial de Beisbol (2017). El derecho repite con el KT Wiz, luego de dejar balance de 13-10, en 30 inicios con el equipo de Sudogwon. Cuevas exhibió 3.62 de efectividad y 1,17 de WHIP en 184 entradas de labor, durante su primera experiencia en la KBO.

Además de los criollos, otros cinco latinoamericanos estarán en el circuito surcoreano. Ellos son el pitcher Raúl Alcántara (dominicano) y el primera base José Miguel Fernández (cubano), miembros del Doosan Bears, campeón del torneo de 2019, el jardinero Mel Rojas Jr. (dominicano) y el lanzador Odrisamer Despaigne (cubano) del KT Wiz, así como el inicialista Roberto Ramos (mexicano) del LG Twins.

MOSCA SIEMPRE

La jornada inaugural, entre Doosan Bears y LG Twins en Seúl se jugará cinco semanas después de la fecha establecida (28 de marzo) debido a la pandemia de Covid-19, y todos los partidos se desarrollarán a puertas cerradas, sin aficionados. El éxito o el fracaso de la KBO podría ser una guía para las Grandes Ligas y su aspiración de comenzar a jugar entre fines de junio y comienzos de julio.

La ronda regular concluirá el 2 de noviembre y la postemporada arrancará el 4 de noviembre. En la KBO los juegos tienen un límite de 12 entradas que se amplía a 15 en los playoffs.

Los 10 clubes de Corea del Sur celebraron 20 partidos de pretemporada en los que todo jugador, árbitro o integrante del cuerpo técnico usaron mascarillas. Estuvieron prohibidos los apretones de manos o cualquier otro gesto que implique contacto físico y escupir. Pautas que se mantendrán para garantizar la seguridad de la temporada regular ante la pandemia mundial del coronavirus. Tampoco se realizarán eventos promocionales entre peloteros y fans.

Horas antes del inicio de la jornada inaugural, Mookie Betts, estrella de las Grandes Ligas y los Dodgers de Los Ángeles, apareció en un video promocional de la KBO en el que se presenta a los jugadores más representativos de cada club.

La cadena ESPN televisará los juegos de la KBO desde este martes. El acuerdo con el circuito asiático fue anunciado el lunes. Se televisarán seis juegos por semana. El primer encuentro que podrán disfrutar los suscriptores del canal deportivo será entre NC Dinos y Samsung Lions a partir de la 1:00 am. La mayoría de los encuentros se transmitirán por ESPN2, desde las 5:30 am, de martes a viernes. Los sábados serán a las 4:00 am y los domingos a la 1:00 am. Todos los horarios del este de Estados Unidos.

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO

Caracas