Tribunal francés confirma prisión para Nicolas Sarkozy por financiamiento ilegal

El Tribunal Correccional de París ratificó este viernes la condena de cinco años de cárcel contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012), tras hallarlo culpable de financiamiento ilegal de campaña electoral con fondos libios. Se trata de un hecho histórico, ya que el dirigente conservador se convertirá en el primer ex jefe de Estado francés en cumplir una pena de prisión efectiva.

La sentencia descartó los cargos de corrupción pasiva y desvío de fondos públicos, pero mantuvo el de asociación delictiva, en un proceso en el que la Fiscalía había solicitado siete años de encierro. El tribunal consideró que no fue probado el ingreso directo de dinero del líder libio Muammar Gadafi —asesinado en 2011— a la campaña de Sarkozy en 2007, aunque sí la existencia de un entramado ilícito en el financiamiento.

Otros exfuncionarios cercanos al expresidente también recibieron condenas: el exministro del Interior Claude Guéant, cinco años de prisión pero sin reclusión por razones de salud, y Brice Hortefeux, dos años con posibilidad de cumplirlos mediante un brazalete electrónico.

Sarkozy, de 70 años, deberá comparecer el 13 de octubre ante el Fiscal Nacional Financiero para definir las modalidades de su encarcelamiento. Tras conocerse la decisión, declaró: “Iré a prisión, pero con la cabeza alta”, insistiendo en su inocencia.

Durante el juicio, la Fiscalía defendió la culpabilidad del exmandatario. El fiscal Sébastien de la Touanne describió el caso como un “pacto de corrupción faustiano con uno de los dictadores más despiadados”, en alusión a Gadafi, y aseguró que los hechos representaban una mancha grave en la historia política francesa.

