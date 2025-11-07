Tribunal Móvil ofrece asistencia legal y jurídica en La Vega

Durante la jornada de Tribunal Móvil realizada en los espacios de la Unidad Educativa Pedro Fontes, ubicada en la parroquia La Vega de Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y demás organismos del Estado venezolano confluyeron para ofrecer atención comunitaria y asistencia legal y jurídica.

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez resaltó que “Hasta el momento, hemos realizado 732 Tribunales Móviles en todo el país, atendiendo directamente a 444 comunas y beneficiando a mil 932 organizaciones populares». Asimismo, precisó que este balance incluye la atención a 203 mil 214 personas.

Asimismo, Rodríguez subrayó la presencia de diversas instituciones al servicio de la ciudadanía, cuyo propósito es brindar soluciones concretas, orientaciones efectivas y facilitar trámites legales, la resolución de conflictos y la gestión de documentos de forma sencilla y gratuita.

Por su parte, el contralor general de la República, Gustavo Vizcaíno, manifestó que «ayudamos a las comunas a realizar la rendición de cuentas de los proyectos aprobados en las Consultas Populares Nacionales». La CGR brindó asesorías en materia de declaración jurada de patrimonio, así como de participación popular y contraloría social.

