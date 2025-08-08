Tribunales Móviles atendieron población en Rosario de Paya estado Aragua

A fin de darle continuidad al programa Tribunales Móviles, la Dirección de Sindicatura Municipal de Santiago Mariño, estado Aragua, brindó un conjunto de asistencias legales en una nueva jornada realizada en el sector Rosario de Paya, parroquia Pedro Arévalo Aponte, como parte del despliegue continuo para acercar la justicia de manera directa a las comunidades.

Este macro operativo contó con la participación de diferentes instituciones adscritas al Poder Judicial, las cuales realizaron asesorías y trámites jurídicos gratuitos y expeditos, con especial atención a todo lo referente a protección de niños, niñas y adolescentes, así como de adultos y adultas mayores.

También estuvo presente el doctor Christopher José Arias Gómez, juez de la Circunscripción Judicial del municipio Santiago Mariño del estado Aragua, quien prestó apoyo para los trámites jurídicos correspondientes, durante el desarrollo de la jornada.

En este sentido, el abogado Jairo Zambrano, síndico procurador de Santiago Mariño, informó que entre los servicios ofrecidos estuvieron la tramitación de divorcios, asesorías en materia contenciosa administrativa, además de los servicios locales de Catastro, Registro Civil y Oficina de Tierras.

“Cumpliendo con las políticas de atención directa a nuestro pueblo que promueve el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro e impulsan la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, estamos desarrollando el Tribunal Móvil número 14, en el punto y círculo de la Comuna Cilia Flores, brindando diferentes atenciones jurídicas personalizadas”, informó Zambrano.

Durante el despliegue, más de 200 personas fueron atendidas con la documentación y asesoría requerida; el síndico procurador de Mariño agradeció todo el apoyo brindado por el juez rector del estado Aragua, doctor Carlos Gámez, para de forma periódica, en conjunto con las comunidades, organizar los tribunales móviles.