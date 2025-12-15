Trujillo se proclamó campeón en taekwondo en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales

Trujillo es el campeón del taekwondo de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, al acumular 3 medalla de oro, 3 de plata y un bronce (7), tras culminar este domingo la última jornada de competencias en el gimnasio del complejo deportivo las Cinco Águilas Blancas de Mérida.

El segundo lugar de la tabla general de medalla lo ocupó Miranda con 2 oros, 3 platas y 4 bronces (9) y en el tercero culminó Lara con 2 oros y 2 platas (4).

Durante la última jornada, la mirandina Susana Acosta se llevó el oro en -45 kg, seguida por la larense Migerlyn Rodríguez, mientras que la tercera posición la ocuparon la apureña Ana Solórzano y la bolivarense Diana Cabello.

«Me sentí muy bien durante el combate final, tuve la iniciativa durante el encuentro y lo manejé según lo planeado», explicó Acosta.

Ataque efectivo

El trujillano Isaac Infante se adueñó de la división de los -45 kg masculinos, la medalla de plata fue para el zuliano Deyker Hernández, mientras que el bronce lo recibieron Josneider Linares (Portuguesa) y Santiago Linares (Miranda).

«Al principio en no encontraba la forma de atacar, me costó marcar los primeros puntos, pero a medida que avanzó la pela fui sintiéndome mejor y logré el triunfo», indicó Infante.

Asimismo, en la división de los +45 kg, el anzoatiguense Josué Barajas se alzó con el oro, lo escoltó el larense Elian Gil y el bronce la compartieron el falconiano Santiago Fagúndez y el carabobeño Isaac Galeano.

Rodríguez primera

Finalmente, en la categoría de los +45 kg femenina, se impuso la larense Stephany Rodríguez. La medalla de plata quedó en manos de la trujillana Victoria Bermúdez, y el bronce lo compartieron la zuliana Edmary Aguilar y la mirandina Samantha Moreno.

