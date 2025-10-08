Trujillo se prepara para recibir vuelos internacionales por la canonización de José Gregorio Hernández

El gobierno de Trujillo prepara su infraestructura local de cara a la canonización del beato José Gregorio Hernández.

«Para ello, estamos adecuando todo lo que es la plataforma de comunicaciones. Entre ello, la oportunidad que el Aeropuerto Antonio Nicolas Briceño, aún cuando es un aeropuerto nacional, pueda ser habilitado de acuerdo a lo que establece la norma para que esos días puedan estar llegando aviones de otros países del mundo», explicó Julio Yépez Castro, secretario general del gobierno de Trujillo.

Estas medidas responden a la expectativa de una mayor afluencia de peregrinos, tanto nacionales como internacionales, que traerá consigo la canonización del Beato de Isnotú.

T/Agencias