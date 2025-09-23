Trump amenaza a Venezuela ante la ONU

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes que su país no tiene «otra opción» que eliminar a las supuestas organizaciones que ha designado como «terroristas», mediante bombardeos en el Caribe.

«Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitir que esto suceda allí», dijo el mandatario ante Naciones Unidas, en medio de los cuestionamientos de los países de la región, como Brasil y Colombia, por el amplio despliegue militar de EEUU en aguas caribeñas.

En criterio del inquilino de la Casa Blanca, las organizaciones que su Gobierno ha designado como «terroristas» —entre ellas, la extinta banda criminal venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha— «mutilan y asesinan con impunidad» y son «enemigos de toda la humanidad».

«Por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de EEUU para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro», aseguró Trump, quien insistió en vincular al mandatario venezolano con presuntos delitos de narcotráfico sin ninguna prueba que sustente la acusación.

En esa línea, prometió «bombardear» a todas las embarcaciones que trafiquen drogas «para que dejen de existir». «No tenemos ninguna opción», aseveró minutos después de que su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, considerara «preocupante» que se intente vincular la delincuencia común con el terrorismo.

«La manera más eficaz de luchar contra el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas», recalcó el presidente brasileño, quien condenó el «uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado».

Ejecuciones sumarias

Las palabras del mandatario estadounidense aumentan el tono de Washington contra Caracas. La escalada es una realidad desde el pasado mes de agosto, cuando EEUU desplegó un amplio contingente militar en el Caribe, bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos y con señalamientos directos contra Venezuela.

No obstante, el Gobierno venezolano ha cuestionado la verdadera razón de los operativos, ya que el Caribe no es la principal ruta que usan los narcotraficantes para enviar droga a EEUU, el mayor consumidor de sustancias ilícitas en el mundo.

De hecho, según diversas fuentes, más de 80 % de la droga que llega a EEUU sale de Suramérica a través de la ruta del Pacífico, principalmente de países como Colombia y Ecuador. En esa zona, además, son frecuentes los operativos de interdicción de lanchas con estupefacientes, que culminan con la detención de los responsables y no con el asesinato sumario de los tripulantes.

En días recientes, Maduro envió una carta a Trump para exponer los datos sobre el tráfico de sustancias ilícitas desde Suramérica, que desmienten las acusaciones que se hacen contra Venezuela desde la Casa Blanca. En la misiva también reiteró su disposición al diálogo «franco» y «directo».

La víspera, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno de EEUU había recibido y leído la carta, pero rechazó de plano su contenido, al considerar que contiene «muchas mentiras».

El pasado 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra «ilegal».

Maduro sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EEUU en interés de propiciar un «cambio de régimen», mientras que su par estadounidense, Donald Trump, dijo que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.

En respuesta a los movimientos militares de EEUU, Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de «apresto militar» en la isla de La Orchila, ya que el país se prepara «para un escenario de conflicto armado en la mar».