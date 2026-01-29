Trump anuncia reapertura del espacio aéreo comercial con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que su administración procederá a reabrir el espacio aéreo comercial con Venezuela, cerrado de manera unilateral desde noviembre pasado, una medida que —según dijo— permitirá restablecer los viajes civiles entre ambos países en el corto plazo.

Durante una reunión de gabinete, Trump afirmó que comunicó la decisión a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar nuevamente a territorio venezolano “en breve” bajo condiciones de seguridad. Reconoció además que el control estricto del espacio aéreo había limitado la conectividad internacional del país suramericano.

El mandatario señaló que la reapertura facilitará el retorno de venezolanos que residen en el exterior y de personas que desean visitar el país, al tiempo que describió la medida como parte de una etapa de entendimiento bilateral. “Algunos quieren regresar definitivamente y otros hacerlo de visita. Y podrán hacerlo”, expresó.

En el ámbito económico, Trump destacó el interés de compañías estadounidenses en desarrollar actividades en Venezuela, particularmente en el sector energético. Indicó que empresas petroleras ya se encuentran evaluando oportunidades con el objetivo de emprender proyectos que, a su juicio, generarán beneficios para ambas naciones.

Según explicó, el Gobierno de Estados Unidos está siendo representado en estas gestiones por el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, quienes participan en las conversaciones relacionadas con cooperación económica y exploración de recursos.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión política y militar, marcado por recientes operaciones estadounidenses en territorio venezolano y por las denuncias de Caracas, que ha calificado dichas acciones como una agresión destinada a afectar su soberanía y a apropiarse de recursos estratégicos.

T/CO