Trump anuncia un arancel del 25 % a «cualquier país que haga negocios» con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes en su cuenta en Truth Social que «cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % sobre todos los negocios» que tenga con EE.UU. La orden al respecto es definitiva y tiene vigencia inmediata, según afirmó Trump, en medio de protestas que sacuden al país persa.

Según explicó horas atrás la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario no descarta ordenar ataques aéreos contra la nación persa, siendo «una de muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe». Trump amenazó con intervenir si se producían muertes de manifestantes.

Mientras tanto, varios altos cargos de la Administración estadounidense, encabezados por el vicepresidente J.D. Vance, presionan para que se intente primero la opción diplomática, según el The Wall Street Journal.

Teherán acusó a EE.UU. y a Israel de organizar los recientes disturbios en algunas ciudades del país persa, algo confirmado por numerosos documentos, según la Cancillería. Al mismo tiempo, muchos iraníes salieron a las calles en apoyo del Gobierno actual y en contra de los crímenes auspiciados desde el exterior.

El programa nuclear o de misiles de Irán no se mencionan en el contexto de las últimas tensiones. Medios señalan al primogénito del último sah iraní, Reza Pahlaví, quien reside en Occidente desde hace décadas, como uno de los partidarios clave de la última oleada de protestas callejeras en Irán.

