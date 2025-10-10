Trump cancela encuentro con Xi Jinping y amenaza con un aumento “masivo” de aranceles a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, y advirtió sobre un “incremento masivo” de aranceles a los productos provenientes del país asiático.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario sostuvo que China “se está volviendo muy hostil y está enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quiere imponer controles de exportaciones a todos los productos relacionados con tierras raras y a casi cualquier otra cosa que se les ocurra”.

Trump señaló que tales restricciones “congestionarán los mercados y dificultarán la vida de prácticamente todos los países, especialmente de China”. Asimismo, agregó: «Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo».

Ambos líderes habían sostenido el pasado 18 de septiembre una conversación telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar que permitiría la continuidad de TikTok en Estados Unidos, además de expresar su intención de reunirse a finales de octubre durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sin embargo, el cambio de postura de Trump marca un nuevo giro en las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, que se intensifican mientras ambos países redefinen sus políticas económicas y tecnológicas en el escenario global.

T/CO