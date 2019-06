Trump confirma que ordenó ataque contra Irán tras derribo de uno de sus drones, pero lo suspendió «10 minutos antes»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado que había aprobado este jueves un ataque selectivo contra Irán en respuesta al derribo de un dron estadounidense por parte de Teherán, pero que después suspendió la orden antes de que el Pentágono la ejecutase, según ha informado The New York Times.

El magnate así lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter, en la que ha afirmado que decidió detenerlo «diez minutos» antes de la hora prevista cuando supo que podría provocar cerca de 150 víctimas. Trump había aprobado ataques contra varios objetivos iraníes, como radares o baterías de misiles, han indicado funcionarios citados por NYT.

La operación, prevista para antes de las siete de la tarde (hora local) de este jueves, ya estaba en marcha: los aviones se encontraban ya en el aire y los buques en sus posiciones, cuando la operación quedó suspendida antes de que se disparase misil alguno, indicaron los funcionarios.

Las fuentes han dicho desconocer los motivos de la suspensión, si se debió a un cambio de opinión de Trump o a razones logísticas, y tampoco han podido indicar si los ataques quedaron cancelados o pospuestos.

Trump ya autorizó dos ataques parecidos en 2017 y 2018 contra objetivos militares del gobierno de Bachar al Asad en Siria.

A primera hora de este jueves, Irán abatió un dron de la Armada de EEUU cuando, asegura Teherán, entró en su espacio aéreo para tareas de vigilancia, pero, según el Pentágono, el aparato se encontraba en misión de reconocimiento sobre aguas internacionales.

El derribo elevó más si cabe las tensiones entre EEUU e Irán, una relación que se ha deteriorado desde que Trump decidió retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán y las potencias europeas.

Una decisión que vino acompañada del restablecimiento de las sanciones contra la República Islámica levantadas bajo el pacto.

Tras conocer el derribo del dron, Trump recurrió a su cuenta de Twitter para publicar un mensaje en tono amenazante: «¡Irán ha cometido un gran error!». Sin embargo, horas más tarde, el mandatario restó importancia al suceso y señaló que posiblemente se había tratado de un accidente.

Tras conocer el derribo del dron, Trump recurrió a su cuenta de Twitter para publicar un mensaje en tono amenazante: «¡Irán ha cometido un gran error!». Sin embargo, horas más tarde, el mandatario restó importancia al suceso y señaló que posiblemente se había tratado de un accidente.

«Me parece difícil creer que fuera intencionado. Creo que fue alguien imprudente y estúpido el que lo hizo», afirmó Trump a periodistas durante un encuentro con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

A continuación los tuits cuando el Presidente Trump ‘reconsideró’ su decisión de atacar a Irán:

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran – Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

….Death to America. I terminated deal, which was not even ratified by Congress, and imposed strong sanctions. They are a much weakened nation today than at the beginning of my Presidency, when they were causing major problems throughout the Middle East. Now they are Bust!…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

….On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

F/eldiario.es

F/EFE