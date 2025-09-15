Trump debe investigar quién le dio video del ataque a la embarcación venezolana

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a ordenar una investigación sobre el video que muestra un presunto ataque de la marina de EE. UU. contra una lancha en el Caribe, donde habrían muerto 11 venezolanos.

Maduro advirtió que el material podría haber sido manipulado o generado con inteligencia artificial y solicitó esclarecer quién entregó la grabación.

Agregó que en Venezuela se realiza un análisis técnico y que incluso congresistas estadounidenses han pedido información sobre el hecho.

T/CO