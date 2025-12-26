Trump desea una «Feliz Navidad a todos» y anuncia ataques aéreos contra el Estado Islámico en Nigeria

El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó este 26 de diciembre que ordenó lanzar ataques aéreos contra el Estado Islámico en Nigeria.

«Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos», escribió el mandatario en Truth Social.

Trump agregó que ya había advertido «a estos terroristas que, si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo». «El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer», manifestó. «Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa la masacre de cristianos», concluyó.

Ataque aprobado por el Gobierno de Nigeria Posteriormente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comunicó que los ataques aéreos fueron aprobados por el Gobierno nigeriano. «Agradecemos el apoyo y la cooperación del Gobierno de Nigeria», expresó. «Habrá más», prometió Hegseth. A su vez, el Comando Africano de Estados Unidos (AFRICOM, por sus siglas en inglés) confirmó haber lanzado «un ataque a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Sokoto, en el que murieron varios terroristas del Estado Islámico*».



Amenazas de Trump «Estos ataques letales contra el Estado Islámico demuestran la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro compromiso con la eliminación de las amenazas terroristas contra los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero», manifestó el organismo.Amenazas de Trump A principios de noviembre, Trump amenazó con emprender una intervención militar en Nigeria ante la supuesta persecución a los cristianos en la nación africana. «Si el Gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y podría entrar en ese país, ahora deshonrado, con todas las armas en la mano, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades», afirmó. Sin embargo, las cifras han demostrado que la creciente violencia del país a manos de grupos armados afecta de forma indiscriminada tanto a cristianos como a musulmanes. Asimismo, expertos en seguridad citados por Reuters sostienen que el motivo de los ataques no se relaciona con cuestiones religiosas, sino con el dinero.

Reconocido como grupo terrorista en Rusia y prohibido en su territorio.

T/Actualidad RT