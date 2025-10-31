Trump dice que no está considerando ataques contra Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este viernes que no está considerando lanzar ataques contra Venezuela.

La declaración del mandatario se produjo después de que el Miami Herald reportara, citando a sus fuentes, que la Administración estadounidense habría tomado la decisión de atacar «en cualquier momento» varios objetivos militares en Venezuela, en medio de una escalada que arrancó con un inédito despliegue en agosto en el Caribe.

The Wall Street Journal también reportó sobre los planes de Washington de atacar instalaciones militares en el país suramericano.

Venezuela denuncia «una guerra multiforme» en su contra

En septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EEUU El Estado venezolano, reiteró, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales».

En sus declaraciones públicas, el mandatario ha acusado a Washington de inventar «una nueva guerra eterna». «El 94 % del pueblo de Venezuela está en contra de la amenaza militar de EEUU, está en contra de quienes llaman a invasión», sostuvo.

La semana pasada, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia y los cuerpos policiales de Venezuela comenzaron ejercicios militares en las zonas costeras del país para «continuar aceitando la maquinaria» con el propósito de hacer frente a las amenazas externas, especialmente de Estados Unidos.

Agresiones por parte de EEUU

EEUU desplegó en agosto frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, con el supuesto cometido de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, se llevaron a cabo varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

En paralelo, Washington acusó a Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cartel narco.

A mediados de octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?», fustigó.

Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, al cuestionar la verdadera razón de los operativos. El presidente Maduro sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EEUU para imponer un «gobierno títere» y apoderarse de los recursos naturales del país.

F/RT