Trump: EE. UU. impondrá un arancel del 100 % a China por sobre cualquier otra tarifa que pague

A partir del 1 de noviembre de 2025, Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a China por sobre cualquier otra tarifa que esté pagando actualmente, declaró en sus redes sociales el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

El mandatario explicó que tomó la decisión ante el anuncio de China de que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrá controles a la exportación a gran escala de «prácticamente todos los productos que fabrican e incluso a algunos que ni siquiera fabrica».

«Sobre la base de esta postura sin precedentes de China y hablando solo en nombre de Estados Unidos y no de otras naciones que se vieron amenazadas de manera similar, a partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio posterior que adopte China), Estados Unidos impondrá un arancel del 100 % a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente», manifestó.