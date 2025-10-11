Trump: EE. UU. impondrá un arancel del 100 % a China por sobre cualquier otra tarifa que pague

A partir del 1 de noviembre de 2025, Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a China por sobre cualquier otra tarifa que esté pagando actualmente, declaró en sus redes sociales el presidente del país norteamericano, Donald Trump.
El mandatario explicó que tomó la decisión ante el anuncio de China de que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrá controles a la exportación a gran escala de «prácticamente todos los productos que fabrican e incluso a algunos que ni siquiera fabrica».
«Sobre la base de esta postura sin precedentes de China y hablando solo en nombre de Estados Unidos y no de otras naciones que se vieron amenazadas de manera similar, a partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio posterior que adopte China), Estados Unidos impondrá un arancel del 100 % a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente», manifestó.
«Además, el 1 de noviembre, impondremos controles de exportación a todo ‘software’ crítico», agregó.
Estados Unidos comenzó a imponer aranceles a los productos procedentes de China en febrero de 2025 , y para abril, los beneficios alcanzaron el 145 %. El país asiático también aumentó los aranceles sobre los productos estadounidenses, que llegaron al 125 %.
En mayo, las partes llegaron a un acuerdo, según el cual las tarifas de Estados Unidos se redujeron del 145 % al 30 % y las de China del 125 % al 10 %. La tregua comercial, extendida por 90 días en agosto, concluye el 10 de noviembre.
El jueves, China endureció los controles para las exportaciones de tierras raras, cruciales para varios sectores de la industria estadounidense, en respuesta al régimen de exportaciones del país norteamericano, que prohíbe a las empresas chinas acceder a chips de última generación ya las herramientas para fabricarlos.
Además, el Gobierno de China impondrá a partir del próximo 14 de octubre una tarifa portuaria especial a los buques relacionados con Estados Unidos, en respuesta a una medida similar aplicada por Washington.