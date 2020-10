Trump inicia cuarentena tras dar positivo a la Covid-19

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció la noche del jueves que tanto él como su esposa iniciaron un periodo de cuarentena después de dar positivo a la prueba de la Covid-19 a la que se sometieron luego que su asesora Hope Hicks confirmó que contrajo el coronavirus SARS-CoV-2.

El titular de la Casa Blanca y la primera dama, Melania Trump, se someterán de inmediato al proceso de aislamiento y de recuperación.

«Esta noche, Melania y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!», escribió casi a la medianoche Trump en su cuenta en la red social de Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Este jueves se confirmó que la asesora Hicks dio positivo a la Covid-19. Ella viajó el martes y el miércoles pasado en helicóptero con el presidente Trump, quien no suele usar cubrebocas.

La funcionaria de la Casa Blanca ha viajado con Trump en el avión presidencial en reiteradas ocasiones durante los últimos días, incluida la visita a Cleveland, sede del primer debate de cara a las elecciones del 3 de noviembre próximo.

Horas antes, el mandatario había publicado en Twitter: “Hope Hicks, que ha estado trabajando tan duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo en Covid 19. ¡Terrible!”.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020