Trump dice Macron mintió sobre su prematura partida del G7 por publicidad: «Macron siempre se equivoca»

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que este lunes abandonó prematuramente la cumbre del G7 en Canadá, afirmó que su retorno a Washington D. C. no está relacionado con un posible alto el fuego entre Israel e Irán, a pesar de que lo había afirmado su homólogo de Francia, Emmanuel Macron.

«El presidente francés, Emmanuel Macron, en busca de publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington D. C. con el fin de trabajar en un ‘alto el fuego’ entre Israel e Irán», escribió el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

«¡Incorrecto! No tiene ni idea de por qué estoy ahora en camino a Washington, pero desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es mucho más importante», aseveró Trump. Asimismo, resaltó que «ya sea a propósito o no, Emmanuel Macron siempre se equivoca». «¡Manténganse atentos!», advirtió a sus seguidores el mandatario estadounidense.

Anteriormente, este lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había adelantado que Trump abandonaría anticipadamente la cumbre del G7 y retornaría a Washington D. C.

F/RT