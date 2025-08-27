El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que Washington podría imponer sanciones y aranceles contra Ucrania debido al retraso en el proceso de paz. Así lo declaró durante una reunión del gabinete este martes.

En este sentido, Trump aseveró que Vladímir Zelenski no es inocente con respecto a lo que está ocurriendo en su país. «Saben que se necesitan dos personas para bailar el tango», expresó el mandatario. «En mi opinión, si [yo] no hubiera ganado esta carrera [presidencial], Ucrania podría haber acabado en una guerra mundial. Ya no vamos a acabar en una guerra mundial», aseveró. «No será una guerra mundial, sino una guerra económica, y una guerra económica mala», agregó.

«Miles de jóvenes, en su mayoría jóvenes, mueren cada semana. Puedo salvarlos imponiendo sanciones o […] utilizando un sistema arancelario muy fuerte, muy costoso para Rusia o Ucrania o quien sea», concluyó Trump.

A pesar de los ultimátum anteriores de Trump a Rusia, el presidente estadounidense señalo después su reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, este mes, que no necesita pensar en el asunto por ahora.

El mandatario ruso ha declarado repetidamente que su país está listo para el diálogo y un acuerdo, pero insistió en la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto, como la expansión de la OTAN y la discriminación de las personas de habla rusa en Ucrania.

A su vez, el régimen de Kiev no parece tener intención de negociar con Rusia para resolver el conflicto. Zelenski rechaza la realidad sobre el terreno y, en su reciente video mensaje, con motivo del Día de la Independencia, volvió a expresar su deseo de tomar el control de nuevos territorios rusos, calificándolos de ucranianos.

Cabe recordar que Moscú exige que Kiev retire completamente sus tropas de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (incorporadas a Rusia después de consultas populares en 2022) y reconozca estos territorios, así como Crimea y Sebastopol, como sujetos de la Federación Rusa.

T/RT