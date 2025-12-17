Trump ordena bloqueo petrolero contra Venezuela en escalada de presión

Donald Trump ordenó este martes un bloqueo total a «buques petroleros sancionados» con destino a Venezuela, intensificando la presión contra el Gobierno y revelando una estrategia de cambio de régimen y piratería en el Caribe.

«Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la Historia de Suramérica», afirmó Trump en su mensaje. Añadió que «solo crecerá, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron previamente».

Más allá de la retórica de cambio de régimen, Trump expone la intención de Washington de apropiarse de los vastos recursos de Venezuela, como el petróleo y la tierra. Su exigencia de una «devolución» evidencia una política de despojo y ocupación económica.

El anuncio de Trump llega tras la incautación por fuerzas estadounidenses de un tanquero en el Mar Caribe la semana pasada, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

T/Telesur