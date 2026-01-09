Trump quiere continuar las agresiones militares: «Vamos a atacar a los cárteles por tierra, los cárteles gobiernan México»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este jueves que su país va a llevar a cabo ataques terrestres contra los cárteles de la droga, tras los ataques marítimos en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, sin proporcionar más detalles.

«Vamos a empezar a atacar ahora mismo a los cárteles por tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste ver lo que ha sucedido en ese país, pero los cárteles controlan y están matando a entre 250.000 y 300.000 personas cada año», indicó en una entrevista al presentador de Fox News, Sean Hannity. «Hemos erradicado 97 % de las drogas que llegan por agua», continuó, señalando que EE.UU. ha hecho «un muy buen trabajo».

Horas después de la operación militar estadounidense contra Venezuela, que terminó con el secuestro de su líder, Nicolás Maduro, el inquilino de la Casa Blanca advirtió que México, así como Cuba y Colombia, podrían ser los próximos objetivos de Washington. Además, declaró su disposición a «hacer algo con México», asegurando, sin presentar ningún tipo de pruebas, que los cárteles están en el poder en el país.

A su vez, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, instó a abogar por «colaboración, coordinación, pero no subordinación». «Tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay entendimiento en temas de seguridad», dijo.

Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro

El sábado 3 de enero, EE.UU. lanzó un ataque militar masivo en territorio venezolano. La operación concluyó con el secuestro de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

Maduro se declaró inocente el lunes en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Flores procedió de la misma manera.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el mismo lunes como presidenta encargada.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa. «Reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos. Deseamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez éxito en la resolución de los desafíos que enfrenta la República Bolivariana. Por nuestra parte, expresamos nuestra disposición a seguir brindando el apoyo necesario a nuestro país amigo, Venezuela», agregó el ministerio.

F/RT