Trump: «Sabemos exactamente dónde se esconde el líder supremo de Irán, es un blanco fácil»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que saben dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, asegurando que «es un blanco fácil», en un mensaje publicado este martes en su cuenta de Truth Social.

«Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘líder supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención!», reza el texto. «¡Rendición incondicional!», añadió el mandatario en una publicación posterior.

Esta misma jornada, el inquilino de la Casa Blanca escribió que los cielos de Irán están bajo «control total y absoluto», en aparente referencia a las Fuerzas de Defensa de Israel y EEUU. Según el mandatario, el país persa «tenía buenos rastreadores de cielos y otros equipos defensivos» que, sin embargo, no son comparables con las «‘cosas’ hechas, concebidas y fabricadas en EEUU». «Nadie lo hace mejor que los viejos y buenos Estados Unidos», concluyó.

Rechazo internacional

Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y numerosos países del mundo han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó estos ataques en una conversación con su homólogo de EEUU, Donald Trump, y expresó su grave preocupación por una posible escalada del conflicto, que «tendría consecuencias imprevisibles para toda la situación en la región de Oriente Medio». Asimismo, el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que las acciones de Israel empujan a la región hacia una «catástrofe nuclear a gran escala».

Desde América Latina, varias naciones, entre ellas Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresaron su rechazo a las acciones de Tel Aviv. De manera similar han reaccionado países del mundo islámico, entre ellos Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán.

F/RT