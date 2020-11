Trump sobre Biden: «Ganó porque la elección fue amañada”

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dado a entender este domingo por primera vez que perdió las elecciones del pasado 3 de noviembre ante Joe Biden, al asegurar en su cuenta de Twitter que el candidato demócrata «ganó porque la elección fue amañada».

Trump argumentó que «no se permitieron» observadores y que el voto fue «tabulado por una empresa privada de la izquierda radical, Dominion, con mala reputación». Asimismo, el presidente arremetió contra los «malos equipos» de esta empresa que -dijo- no dieron la talla ni siquiera en Texas, donde asegura que ganó «por mucho»; y contra los «medios falsos y silenciosos».

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

«Todos los ‘fallos’ mecánicos que tuvieron lugar la noche de las elecciones fueron, en realidad, ELLOS siendo sorprendidos tratando de robar votos», aseveró el mandatario, que recalcó: «tuvieron mucho éxito sin que los pillaran». Por último, el presidente criticó de nuevo las elecciones por correo, que calificó de «broma enfermiza».

Trump hizo estos comentarios tras lanzar insistentes acusaciones por supuesto «fraude electoral» en los últimos días. El pasado 5 de noviembre, el presidente afirmó que le habían «robado» las elecciones y que un recuento de los votos «legales» mostraría que es él quien estaba liderando el recuento.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020