Trump da ultimátum a María Corina Machado: Exige guerra civil para justificar invasión militar

Durante la transmisión del programa número 551 de «Con el Mazo Dando», que transmite Venezolana de Televisión, el ahijado del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, Hugo Nicolás informó que el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, por medio de “Little Marco”, exigió a La Sayo (María Corina Machado)” generar una guerra civil en Venezuela, y replicar el modelo aplicado por el nuevo presidente de Siria para facilitar una invasión de los marines estadounidenses.

Hugo Nicolás en su carta reveló que Machado debe hacer en Venezuela lo mismo que hizo Ahmed al-Shahra, de Al-Qaeda, para derrocar al expresidente Bashar al-Assad en Siria, lo que implica que “La Sayo” debe organizar una guerrilla paramilitar, generar una guerra civil en Venezuela y preparar el escenario para la invasión de los marines.

Además, se conoció que Machado, bajo presión de Estados Unidos, pretende reactivar la «Operación Fénix» y a finales del mes de noviembre intentará infiltrar otra vez a unos mercenarios por las costas venezolanas.

Del mismo modo, indicó que “La Sayo” muestra desesperación, pues piensa que si no logra hacer algo antes de que termine el año 2025, esto representaría una victoria para «Súper Bigote» y de fallar, ella quedará como una “embustera” ante Estados Unidos y sus pocos seguidores.

Hugo Nicolás anunció que seguirá buscando las coordenadas exactas por dónde intentarán desembarcar los mercenarios que “La Sayo” y sus financistas están preparando.

F/VTV