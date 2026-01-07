Trump: Venezuela «entregará» a EE.UU. decenas de millones de barriles de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las autoridades venezolanas «entregarán» al país norteamericano entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios de mercado.

«Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos», publicó en Truth Social.

Señaló que la venta se realizará a precio de mercado y que los ingresos obtenidos quedarán en sus manos, «para garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos».

Aclaró que el petróleo será transportado por tanqueros y «llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos».

Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro



• El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano que afectó a la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Maduro y Flores.

• Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

• El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano. Maduro se declaró inocente este lunes en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Cilia Flores procedió de la misma manera.

• La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta encargada del país suramericano.

• Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

• Horas después del ataque contra Venezuela, Trump advirtió de que Cuba, México y Colombia podrían ser los próximos objetivos de Washington.

T/RT