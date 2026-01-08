Trump y Petro hablan por teléfono en medio de críticas mutuas

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron este miércoles una conversación telefónica en la que abordaron asuntos en materia de narcotráfico y aclarar «desacuerdos», informó el dignatario de Estados Unidos.



«Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación del narcotráfico y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo», escribió Trump en Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que «el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, están coordinando los detalles» y precisó que la reunión, aún sin fecha definida, «se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington, DC».