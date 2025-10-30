Trump y Xi Jinping se ven las caras en medio de la guerra comercial

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reúnen en la ciudad surcoreana de Busan durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en medio de una guerra comercial sin precedentes entre ambas potencias.

«Es un negociador muy duro. Eso no es bueno», declaró el mandatario estadounidense ante los periodistas en una base aérea surcoreana mientras ambos líderes se saludaban con un apretón de manos.

«Vamos a tener una reunión exitosa. Tenemos una buena relación. Tal vez lleguemos a un acuerdo», agregó.

La agencia Xinhua informa que el encuentro estará dedicado a «intercambiar opiniones sobre las relaciones entre China y Estados Unidos y sobre cuestiones de interés común para ambas partes», mientras que Trump expresó su esperanza de que la reunión «salga bien».

«Eso era algo que obviamente es muy importante para el mundo, para todos nosotros», indicó el mandatario en vísperas de la reunión. «El vínculo con China es muy bueno», declaró.

¿Una tregua comercial?

En los días previos a la reunión, funcionarios estadounidenses han señalado que Trump no tiene intención de cumplir su reciente amenaza de imponer un impuesto adicional del 100% a las importaciones de productos chinos, y el gigante asiático ha mostrado indicios de estar dispuesto a flexibilizar sus medidas de represalia, recoge AP.

La semana pasada, negociadores estadounidenses y chinos se reunieron en Kuala Lumpur (Malasia), donde, según un representante chino, «alcanzaron un consenso preliminar sobre una serie de cuestiones» tras las discusiones.

T/RT