TSJ actuó en defensa de la patria ante los acontecimientos del 3 de enero

El vicepresidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Carlos Alexis Castillo Ascanio, en su discurso como orador de orden del acto Solemne con motivo de la Apertura de Actividades Judiciales del año 2026 y presentación del Informe de Gestión correspondiente al año 2025, destacó que el Tribunal Supremo de Justicia actuó con la premura que la patria exigió el pasado 3 de enero, ante el acto de agresión ilícita e hizo valer la supremacía constitucional y enarboló la bandera de la soberanía y la dignidad nacional.

Ante la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, y las autoridades presentes, el magistrado Castillo explicó cómo la Sala Constitucional, en trascendental decisión del 3 de enero de 2026, «salvaguardó la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y de la Primera Dama, Cilia Flores», dijo.

Aseguró Castillo que la Constitución de Venezuela y sus instituciones están a la altura de este tiempo. «No retrocedamos ante las dificultades que el poder fáctico internacional ha generado al profanar el cielo y el suelo sagrado de la Patria de Bolívar», precisó.

A juicio del Poder Judicial que representa, el vicepresidente de la Sala de Casación Social dijo que «la continuidad del Estado se mantiene incólume, gracias al desempeño cabal de la dirección del país por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez».

