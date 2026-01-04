‌TSJ designa a Delcy Rodríguez como encargada de la presidencia de la República

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), ordena que la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, asuma, de inmediato, como encargada la presidencia de la República, en cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes venezolanas.

En un comunicado, ofrecido por la magistrada Tania D’Amelio, explicó que en vista de la agresión militar extranjera suscitada el 03 de enero de 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, esta Sala Constitucional del TSJ, en ejercicio de la potestad interpretativa que confiere el artículo 335 de la Constitución, estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV.

Esta interpretación se da a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado, y la defensa de la nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones.

T y F/ VTV