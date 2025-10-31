TSJ evalúa solicitud para retirar nacionalidad venezolana a Yon Goicoechea

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió una solicitud formal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para iniciar el procedimiento de retiro de la nacionalidad venezolana al dirigente político Yon Goicoechea, acusado de promover y colaborar con fuerzas extranjeras en acciones contra la soberanía nacional.

De acuerdo con un comunicado emitido por el ministerio, la medida se fundamenta en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el deber de todo ciudadano de honrar y defender la Patria, así como proteger su independencia y unidad territorial.

El texto subraya que Goicoechea habría realizado llamados públicos a la invasión y ocupación militar del país, incitando además a la persecución y exterminio de funcionarios del Estado y de organizaciones del poder popular.

La comunicación oficial agrega que, en cumplimiento de la normativa vigente, tanto la Cancillería venezolana como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) adoptarán las medidas administrativas necesarias para anular los documentos que identifiquen al ciudadano señalado como venezolano.

Cabe recordar que recientemente el presidente Nicolás Maduro exhortó al TSJ a aplicar estrictamente el artículo 130 constitucional contra cualquier persona que coopere con fuerzas extranjeras o pretenda atentar contra la integridad territorial del país.

La medida, según explicó, busca resguardar la soberanía nacional y sancionar a quienes actúen en contra de los intereses de la República.

